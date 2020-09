Gelar Dokter Pria Ini Dicabut, Ketahuan Cabuli Lebih dari 20 Pasiennya

AP/John Minchillo

Audrey Strauss, Penjabat Pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, berbicara selama konferensi pers untuk mengumumkan pengungkapan dakwaan terhadap Robert Hadden, Rabu, 9 September 2020, di New York. Hadden, mantan dokter kandungan di New York, dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 20 pasien, termasuk istri mantan calon presiden Andrew Yang. (AP/John Minchillo)