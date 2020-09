Utusan AS Untuk Afghanistan Lapor ke Kongres, Taliban Belum Putuskan Hubungan dengan Al-Qaeda

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Utusan AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad memberi laporan ke Kongres AS di New York, Selasa (22/9/2020).

Dilaporkan, Taliban belum memutuskan hubungan dengan al-Qaeda, yang telah disetujui oleh Taliban sebagai bagian dari perjanjian dengan Amerika Serikat.

Khlizad mengatakan Taliban telah mengambil beberapa langkah positif.

Tetapi mereka masih memiliki jarak untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian Februari 2020 antara AS dan Taliban,

Duta Besar Zalmay Khalilzad, perwakilan khusus Amerika Serikat untuk rekonsiliasi Afghanistan mengatakan Taliban telah berjanji, tidak bekerja sama dengan kelompok manapun.

Yang dapat mengancam AS atau sekutunya di Afghanistan.

Dikatakan, perjanjian tersebut mengikat kelompok militan Afghanistan itu untuk memastikan tidak ada kelompok teroris.

Menggunakan Afghanistan sebagai tempat berlindung dan menyerang Amerika Serikat atau sekutunya.

Masalah ini diprioritaskan oleh Parta Demokrat selama sidang subkomite keamanan nasional House Oversight and Reform Committee.

Khalilzad berulang kali mengatakan sebanyak yang dia bisa katakan dalam pengaturan ini.