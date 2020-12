PT Bintang Toedjoe Bagikan Joss C 1000 Dukung Nakes Covid-19 di RSUD dr. Zainoel Abidin

Penyerahan Joss C 1000 dari PT Bintang Toedjoe kepada RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh dalam mendukung tenaga kesehatan terhindar dari Covid-19

SERAMBINEWS.COM,BANDA ACEH, Dengan terus melonjaknya angka kasus Covid-19 Nasional hingga Kamis (24/12/2020) yaitu Kasus positif bertambah 7.199 menjadi 692.838, Pasien sembuh bertambah 5.277 menjadi 563.980, Pasien meninggal bertambah 181 menjadi 20.589.

Kami PT Bintang Toedjoe sebagai anak perusahaan PT. Kalbe Farma, tbk yang merupakan perusahaan farmasi nasional merealisasikan komitmen kami di bidang kesehatan melalui gerakan Berbagi Daya Tahan Tubuh Nasional.

Joss C 1000 suplemen kesehatan mengandung vitamin C 1000 mg dipersembahkan secara khusus kepada garda depan dan pasien di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Indonesia.

Vitamin C sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh, mengurangi kerusakan jaringan dan sel, meningkatkan kerja sel darah putih dan perkembangbiakan virus menurun.

Di dalam rumah sakit dimana pasien dan garda depan sedang bertarung dengan virus COVID, kami ingin menyumbang 200,000 sachet Joss C 1000 ke seluruh RS rujukan COVID-19 secara nasional dengan harapan semua tenaga kesehatan, relawan dan pasien bisa mendapat asupan vitamin C yang cukup untuk mendukung kesembuhan pasien dan kemaksimalan kerja untuk garda depan dalam menjalankan tugasnya.

Pasien yang berada di Wisma Atlet juga diberikan Joss C 1000 sebagai asupan suplemen vitamin C.

Vitamin yang diterima pasien isolasi COVID-19 di Wisma Atlet. (Dok. Pribadi Christman Datubara) (For Serambinews.com)

“Pasien di Wisma Atlet juga diberikan multivitamin, termasuk vitamin C seperti Joss C 1000. Sejak wabah COVID-19 muncul di Indonesia, vitamin C memang sering sekali digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta memulihkan sakit” Christman Datubara.

Di Aceh, PT Bintang Toedjoe menyerahkan bantuan Joss C 1000 kepada RSUD dr. Zainoel Abidin yang terletak di Banda Aceh.

"Kami menghargai kontribusi dari Industri seperti PT Bintang Toedjoe yang berkomitmen untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat melalui produk vitamin C dosis tinggi yang bermutu dengan harga terjangkau," kata Koordinator penyakit Infeksi Emerging Covid 19 dan Kasie Pelayanan Spesialistik dan Rujukan RSUDZA, Novina Rahmawati.

