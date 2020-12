4 Bocah Tewas Kena Ledakan saat Main Lempar Granat

SERAMBINEWS.COM, BUNIA - Sebuah granat meledak dan menewaskan empat bocah.

Granat tersebut meledak saat keempat korban sedang bermain sambil melempar granat.

Peristiwa yang menewaskan empat bocah itu terjadi di Kongo.

Mereka tewas akibat granat yang mereka mainkan meledak.

Insiden itu disampaikan seorang pejabat setempat di Kongo di provinsi Ituri, Rabu (30/12/2020).

Kecelakaannya sendiri terjadi pada Selasa (29/12/2020) di desa Tsoro, wilayah Djugu Ituri, kata administrator lokal Adel Alingi.

"Salah satu dari mereka mengambilnya, yang lain melemparnya ke atas, dan granat meledak saat jatuh," ujar Alingi kepada AFP.

Keempat bocah tersebut tewas seketika di lokasi kejadian.

Djugu berada di area konflik yang diduduki milisi Cooperation for the Development of Congo (CODECO).

Mereka adalah sekte politik-agama bersenjata yang terkait dengan lebih dari 1.000 kematian sejak Desember 2017.

Para pakar mengatakan, CODECO menyatukan beberapa sekte milisi yang mengeklaim membela hak-hak komunitas petani etnis Lendu.(*)

