Ingat Model Cantik yang Dulu Viral Dipinang Pakai Uang Panaik Rp 1,7 M, Kabarnya Kini Jadi Sorotan

SERAMBINEWS.COM - Masih ingat model cantik yang viral karena dilamar pria tajir pakai uang panaik Rp 1,7 Milliar?

Model cantik bernama Vieranni dilamar kekasihnya pada bukan Oktober lalu.

Vieranni juga dilamar pacarnya dengan cara tak biasa bak film Hollywood.

Ia dilamar kekasihnya menggunakan helikopter.

Tak cuma itu, di usianya yang baru menginjak 20 tahun ini ia sudah dilamar sang kekasih dengan total uang panaik yang cukup fantastis.

Mulanya lamaran ala Hollywood ini dimulai dengan sang model asal Makassar ini dibawa berkeliling dengan helikopter di sebuah pantai di Bali.

Dari udara, nampak tulisan 'Will You Marry Me Rini' di atas pasir pantai.

Kemudian ketika helikopter mendarat, sang kekasih langsung berlutut dan melamar Vieranni.

Vieranni pun dilamar kekasihnya dengan uang mahar total Rp 1,7 miliar.

Mahar senilai Rp 1,7 miliar tersebut terdiri dari uang panaik sebanyak Rp 100 juta, rumah seharga Rp 1,5 miliar, satu set perhiasan berlian seharga Rp 30 juta, dan perhiasan emas dengan harga 50 juta.

Tak heran, lamaran wanita yang bernama asli Rini Marianti ini menjadi viral.