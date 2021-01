AS Pertahankan Kapal induk di Teluk Persia, Antisipasi Serangan Iran

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Pemerintah AS membatalkan pemulangan kapal induk USS Nimits dari Teluk Persia.

Penjabat Menteri Pertahanan AS, Christopher Miller, Minggu (3/1/2020) mengatakan telah membalikkan keputusannya membawa pulang kapal induk USS Nimitz.

Dia mengutip ancaman Iran baru-baru ini, seperti dilansir AP.

Nimitz telah berpatroli di perairan Teluk sejak akhir November 2020.

Miller pada Jumt (1/1/2021) mengatakan telah memerintahkan kapal untuk transit langsung ke rumah untuk menyelesaikan misi hampir 10 bulan.

Nimitz berbasis di negara bagian Washington.

The New York Times, mengutip pejabat AS, mengatakan langkah itu adalah bagian dari sinyal "de-eskalasi" ke Teheran.

Sekaligus menghindari konflik pada hari-hari terakhir Presiden Donald Trump.

Associated Press melaporkan perintah itu ditentang oleh pejabat militer senior.

Miller mengumumkan perubahannya pada Minggu (3/1/2021) malam.