Wanita Lansia New Orleans Disuntik Vaksin Covid-19, Serukan Warga Ikuti Jejaknya

Maureen Weil, wanita lansia New Orleans mendapat suntikan pertama vaksin virus Corona

The Week

SERAMBINEWS.COM, NEW ORLEANS - Maureen Weil mendapat vaksin virus Corona di New Orleans, AS pada Senin (4/1/2021).

Wanita berusia 79 tahun itu berharap semua rekannya di Amerika mengikuti jejaknya.

Dalam wawancara dengan NBC News, Weil mengatakan merasa bersemangat dan diberkati menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin.

"Saya memiliki kesempatan untuk melihat beberapa hari lagi di Bumi, karena saya dilindungi," kata Weil.

"Saya percaya pada sains," tambahnya, seperti dilansir The Week, Rabu (6/1/2021).

Ketika ditanya apa yang akan dia katakan kepada orang-orang yang mempertanyakan vaksin dan tidak ingin menerimanya, Weil menjawab:

"Saya menyebut mereka bodoh karena itu atau badut."

"Karena itulah satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan yang dapat membenarkan kebodohan mereka."

Dia mengatakan banyak orang tidak percaya pada parahnya pandemi virus Corona, yang telah menewaskan lebih dari 350.000 orang Amerika.

Dia menambahkan mereka mendengarkan pria yang berada di Washington, DC, yang sedang dalam perjalanan keluar Gedung Putih.