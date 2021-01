Jadwal Siaran Bola Akhir Pekan - Duel Akbar Arsenal Vs Man United, Juventus Vs Inter

SERAMBINEWS.COM - Jadwal siaran langsung pertandingan liga-liga Eropa akhir pekan ini, termasuk laga Arsenal Vs Manchester United live di NET TV.

Jadwal Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Spanyol akhir pekan ini menyajikan beberapa duel menarik yang patut untuk disimak.

Di Inggris, Premier League memasuki pekan ke-21 yang dimulai pada Sabtu (30/1/2021) hingga Senin (1/2/2021) dini hari WIB.

Rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan ke-21 bakal dibuka dengan laga antara Everton dan Newcastle United.

Duel akbar yang tersaji pada pekan ini adalah Arsenal VsManchester United.

NET TV bakal menyiarkan laga Arsenal Vs Manchester United secara langsung ada Minggu (31/1/2021) mulai pukul 00.00 WIB.

Adapun sang juara bertahan, Liverpool, bakal menyambangi markas West Ham United di London Stadium, Minggu (31/1/2021) pukul 23.30 WIB.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-21

Sabtu, 30 Januari 2021

Everton vs Newcastle United (pukul 19.30 WIB)

Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers (pukul 22.00 WIB)

Manchester City vs Sheffield United (pukul 22.00 WIB)

West Bromwich Albion vs Fulham (pukul 22.00 WIB)