Capella Honda Perkenalkan All New CBR150R

PT Capella Dinamik Nusantara memperkenalkan sepeda motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R dengan karakter racing yang mempunyai sejumlah daya tarik baru.

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Aceh memperkenalkan sepeda motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R dengan karakter racing yang memiliki sejumlah daya tarik baru.

All New CBR150R diperkenalkan secara virtual kepada kepada masyarakat Aceh pada Sabtu (30/1/2021) pukul 20.30 WIB melalui akun instagram @capellahondaaceh dan akun facebook Capella Honda Aceh.

Konsep ”Total Control” yang menjadi dasar pengembangan pada setiap bagian sepeda motor sport full fairing ini bermuara pada satu tujuan, yaitu menyuguhkan kendali penuh yang menyenangkan sesuai keinginan pengendara.

All New CBR150R merupakan jawaban perkembangan kebutuhan pecinta sepeda motor sport yang menyukai desain agresif, canggih, up to date, ringan, sekaligus lincah dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan.

Chief Marketing Officer PT Capella Dinamik Nusantara, Johnny Chandra mengatakan All New CBR150R dilengkapi dengan performa dan handling terbaik menegaskan kekuatan sepeda motor sport sejati, fitur lebih canggih, serta hadir dengan desain beraura big bike yang menciptakan kesan agresif.

Baca juga: Pilkada Aceh Harus di 2022, Politisi PA ajak DPRA dan Pemerintah Aceh Kompak Tolak Rencana Pusat

“Saat menaiki All New CBR150R, pengendara akan mendapatkan feeling kelincahan dan mudah dikendalikan sesuai keinginan, sehingga motor ini akan menjadi pilihan terbaik untuk penggemar sepeda motor sport di Aceh,” kata Johnny Chandra.

Sementara Chief Operating Officer PT Capella Dinamik Nusantara, Johan mengatakan All New CBR150R menjadi sepeda motor sport full fairing dengan posisi berkendara terbaik di kelasnya dengan ubahan terbaru mengarah pada gaya condong ke depan yang semakin agresif, menyuguhkan imajinasi pebalap yang siap melakukan start.

“Unit CBR150R akan kami distribusikan mulai akhir Januari 2021, sehingga bagi penggemar motor sport khususnya di Aceh yang ingin membeli unit ini dapat langsung menghubungi Dealer resmi Honda terdekat di Wilayahnya,” ujar Johan.

Paket desain All New CBR150R mempertahankan siluet bodi agresif dengan banyak sudut tajam. Beberapa bagian makin berotot, namun tetap ringan. Nuansa big bike sangat kental dengan berbagai ubahan pada hampir semua sisi, terutama didapat dari lampu-lampu LED berdesain agresif yang mengadopsi DNA CBR250RR.