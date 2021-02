Ivan Gunawan Unggah Gaun Mewah Rancangannya, Singgung untuk Pernikahan Lesti Kejora

SERAMBINEWS.COM - Beredar rumor pasangan Lesti Kejoran dan Rizky Billar akan segera menikah.

Meski belum diketahui tanggal pastinya, namun beberapa petunjuk sudah mulai terungkap.

Melalui unggahan di akun Instagram Ivan Gunawan, desaigner dan juga artis itu mengunggah sejumlah potret gaun bernuansa hitam dari koleksi busana penganntinnya, Love Ivan Gunawan.

Pada keterangan foto, presenter Ivan Gunawan juga turut menyinggung soal pernikahan Dede, sapaan lain dari Lesti dan menyertakan nama akun Instagram, @lesti Kejora.

Lesti Kejora dan Rizky Billiar (Instagram)

“The details are not the details, they make the design. Every inchies of the dress has its own stories.

Every woman deserves to be princess on her wedding.

(Detail bukanlah detailnya, mereka yang membuat desain. Setiap inci dari gaun itu memiliki ceritanya sendiri. Setiap wanita berhak menjadi putri di pernikahannya," tulis Ivan Gunawan dalam unggahannya, Kamis (18/2/2021).

Potret tiga gaun yang diunggah dalam feed Instagram-nya didominasi warna hitam.

Detail berokat kilat dengan aksen manik-manik emas seakan menambah kesan mewah dan elegan.

Gaun muslimah itu juga terlihat dilapisi bagian luar dengan kain puring hitam seakan menambah keanggunan bagi siapa saja yang memakainya.

Tak hanya itu, perpaduan belt warna emas yang seakan menambah kesan langsing di bagian pinggang juga turut menghiasi.