Sudan Ambangkan Mata Uang di Pasar Internasional, Syarat Aliran Bantuan Asing Masuk

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM- Pemerintah Sudan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang keuangan.

Sudan mengambangkan mata uang di pasar internasional mulai Minggu (21/2/2021) untuk memenuhi permintaan utama lembaga keuangan internasional,

Dilansir AP, Minggu (21/2/2021), diharapkan, akan dapat membantu otoritas transisi memulihkan ekonomi yang telah terpukul parah.

Pengapungan itu menjadi langkah ekonomi paling berani yang diambil oleh pemerintah transisi yang telah memerintah negara Afrika itu.

Setelah pemberontakan rakyat menyebabkan penggulingan otokrat Omar al-Bashir oleh militer pada April 2019.

Dolar AS telah diperdagangkan lebih dari 350 pound per dolar di pasar gelap, kurs resminya 55 pound per dolar.

Mata uang Sudan sekarang akan berfluktuasi sesuai dengan penawaran dan permintaan, menurut pernyataan Bank Sentral.Sudan.

Dikatakan flotasi adalah bagian dari langkah-langkah yang telah diambil pemerintah transisi untuk membantu menstabilkan ekonomi negara.

Bank Sentral mengatakan pengapungan akan membantu menormalisasi hubungan dengan lembaga keuangan internasional dan regional.

Termasuk negara-negara sahabat untuk memastikan aliran hibah dan pinjaman untuk memulihkan dalam perekonomian Sudan.

