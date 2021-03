CPNS 2021 - Pendalaman Materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian UUD 1945

SERAMBINEWS.COM - Ada kabar terbaru mengenai pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK/P3K 2021.

Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas) kini mulai menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Untuk mempersiapkan diri mengikuti proses tes CPNS 2021.

Berikut ini pendalaman materi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagian UUD 1945, seperti yang dikutip pada buku All In One Diktat Superlengkap Tes ASN/CPNS yang ditulis oleh Dita Puspa dan diteribitkan PT Grasindo.

1. PENGERTIAN KONSTITUSI

Konstitusi dari segi bahasa berasal dari kata constituer (Prancis) yang berarti membentuk yaitu membentuk menata, dan menyusun suatu negara.

Demikian pula dalam bahasa Inggris, kata constitute dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun.

Konstitusi bisa disebut juga dengan Undang-Undang Dasar dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan gronwet.

Konstitusi/UUD menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi Konstitusi (hukum dasar) yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan atau keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan dalam suatu negara.

2. TUJUAN KONSTITUSI