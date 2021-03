Hari Perempuan Internasional 2021, Ini 15 Kutipan Inspiratif, Cocok untuk Status, WA, IG dan Twitter

SERAMBINEW.COM - Selamat memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD)!

Untuk merayakan pencapaian, kontribusi dan pentingnya perempuan di dunia ini, setiap tahun, Hari Perempuan Internasional jatuh pada tanggal 8 Maret.

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2021, mengutip dari Boldsky, berikut Serambinews.com rangkum 15 kutipan inspiratif yang dibagikan oleh wanita yang memilih untuk tidak menyerah dan membawa perubahan dalam masyarakat lengkap dengan bahasa Inggris.

Kutipan atau Quotes ini bisa kamu jadikan status WhatsApp, Twitter hingga caption Instagram.

1. "Seorang gadis harus memiliki dua hal: berkelas dan menakjubkan." Coco Chanel

"A girl should be two things classy and fabulous."

2. "Berpikirlah seperti seorang ratu. Seorang ratu tidak takut gagal. Kegagalan adalah batu loncatan lain menuju kebesaran." - Oprah Winfrey

"Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness."

3. "Wanita yang berperilaku baik jarang membuat sejarah." - Laurel Thatcher Ulrich

"Well-behaved women seldom make history."