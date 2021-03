Bocoran Spoiler One Piece Chapter 1007: Nyawa Kakek Hyogoro Terancam, Marco dalam Bahaya

Manga One Piece arc Wano - Spoiler manga One Piece chapter 1004 telah dirilis. Headliner dan Gifters Kaido kini menjadi sekutu, lalu Bao Huang menemukan keberadaan para samuari.

SERAMBINEWS.COM - Berikut bocoran spoiler Manga One Piece chapter 1007.

Kabar gembira bagi penggemar Manga One Piece, One Piece chapter 1007 nampaknya tidak akan mengalami penundaan dan dirilis di minggu ini.

Pertarungan demi pertarungan di tiap sudut Onigashima masih akan ditampilkan di manga One Piece chapter 1007.

Namun untuk One Piece chapter 1007 yang legal dalam bahasa Indonesia ditayangkan pada akhir pekan ini di Manga Plus.

Peperangan di Onigashima akan semakin mengerucut, dan para aliansi Monkey D Luffy termasuk Bajak Laut Topi Jerami akan segera menemukan lawan yang akan dihadapinya.

Untuk link baca manga One Piece chapter 1007 ini bakal tersaji di akhir artikel ini.

Sebelumnya di manga One Piece chapter 1006 yang tayang akhir pekan lalu di Manga Plus berjudul Jiwa Ksatria Hyogoro Sang Bunga.

Pada covernya terlihat Kaido bersama para eksekutifnya yakni tiga all stars King Queen Jack serta enam Tobi Roppo yaitu Black Maria, Sasaki, X Drake, Who's Who, Ulti dan Page One.

Cerita berawal dari Bao Huang yang menemukan keberadaan Yamato dan Shinobu meminta pasukan untuk mengejarnya.

()Kakek Hyogoro di One Piece (Pinterest)

Yamato sembari menggendong Momonosuke di balik bajunya bersama Shinobu masih terus berlari sembari mencari tempat yang aman.