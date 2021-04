Saat Isu Miring Rumah Tangganya dengan Sule, Nathalie Holscher Hamil Lima Minggu

Di situ turut terdengar tangisan Nathalie Holscher setelah mengetahui dirinya tengah mengandung.

SERAMBINEWS.COM - Belakangan ini rumah tangga Sule dengan Nathalie Holscher tengah jadi sorotan.

Lantaran diduga pernikahan mereka yang baru enam bulan tengah diterpa isu tak sedap.

Yang mana dalam media sosial Nathalie Holscher seakan menumpahkan perasaannya.

Seperti InstaStory beberapa waktu lalu, saat mantan disjoki itu menampakkan sedang menangis.

Bahkan unggahan statusnya seakan menandakan ia tengah dilanda galau.

"Kuat," tulis Nathalie Holscher.

Begitu pula di unggahan InstaStory Nathalie Holscher lainnya.

"Enough is enough, I'm done!," imbuhnya.

Akan tetapi di tengah isu miring itu, terdapat kabar bahagia dari pasangan komedian Sule dan istri.