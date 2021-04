Sebelum Ditangkap Polres Langsa, Sabu-sabu 1 Kg Sudah Disepakati Rp 340 Juta, Calon Pembeli Kini DPO

Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro, SH, SIK, MH, mengungkapkan hal ini dalam konfrensi pers di Mapolres Langsa, Kamis (22/4/2021).

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Sebelum ditangkap Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Langsa, satu dari tiga tersangka, yakni berinisial MY sudah menyepakati sabu-sabu 1,037 kg atau 1 kg lebih asal China itu dijual Rp 340 juta.

Kesepakatan itu ia lakukan bersama calon pembelinya atau pemesan berinisial AM, namun AM belum berhasil ditangkap.

Kini AM masih diburu polisi atau sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO.

"Sabu-sabu 1 kg lebih ini rencananya akan diberikan oleh tersangka MY kepada AM (DPO) selaku calon pembeli atau pemesan barang haram itu," kata Kapolres mengutip pengakuan MY.

Kapolres mengatakan berdasarkan pengakuan tersangka, awalnya MY mendapatkan satu paket besar sabu tersebut dari temannya berinisial AP yang kini juga DPO.

Kemudian, rencananya sabu itu akan dijualkan kembali kepada seorang laki-laki yang berinisial AM juga masih DPO.

"Proses transaksi antara tersangka MY dan AM selaku pemesan, disepakati sabu 1 kg lebih ini dibanderol seharga Rp 340 juta," paparnya.