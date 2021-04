DPR AS Sahkan Pembatasan Penjualan Senjata ke Arab Saudi, Terkait Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) AS memberikan suara 350-71 untuk membatasi penjualan senjata AS ke Arab Saudi.

Hal itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Istanbul, Turki pada 2018 lalu.

Undang-Undang Perlindungan Pembangkang Saudi tahun 2021 diperkenalkan kembali oleh Senator Gerry Conolly pada Februari 2021.

Setelah Presiden Joe Biden menjanjikan sikap yang lebih keras terhadap Arab Saudi daripada pendahulunya.

Serta kalibrasi ulang hubungan bilateral kedua negara, seperti dilansir AP, Jumat (23/4/2021).

RUU itu akan meminta pertanggungjawaban ke Gedung Putih.

Karena memberikan laporan kepada Kongres tentang penindasan terhadap para pembangkang dan jurnalis di Arab Saudi.

RUU itu juga akan mencakup penghentian 120 hari penjualan senjata ke Arab Saudi, dengan potensi larangan itu diperpanjang selama tiga tahun.

RUU tersebut memungkinkan Gedung Putih untuk menghindari larangan penjualan senjata jika menegaskan kepada Kongres.

Bahwa Arab Saudi "tidak melanggar hak asasi manusia para pembangkang atau tahanan."

Senat akan memberikan suara pada RUU berikutnya.(*)

