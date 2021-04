Ini Ancaman Hukuman untuk Tiga Tersangka Kasus Sabu yang Ditangkap Polres Langsa

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa menangkap 3 tersangka dan menyita barang bukti 1,037 gram atau 1 kg sabu-sabu.

Kasus 1 kg sabu-sabu tersebut merupakan tangkapan terbesar pihak berwajib Polres Langsa di tahun 2021 ini.

Dalam kasus ini, ada masing-masing peran yang dilakukan ketiga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 tersebut.

Kapolres Langsa, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SH, SIK, MH, menjelaskan, tersangka AB berperan sebagai penyedia tempat untuk melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut.

"Tersangka AB memfasilitasi tempat yaitu di rumahnya, di Gampong Kapa, untuk transaksi sabu 1,037 kg ini," sebut AKBP Agung

Kemudian, tambah Kapolres, tersangka MY da AD berperan sebagai perantara atau penghubung dalam transaksi jual beli sabu-sabu ini.

"MY dan AD rencananya akan menjual 1 kg lebih sabu itu kepada AM (DPO) yang sebelumnya meminta MY dan AD mencari sabu itu, sedangkan sabu itu dari tersangka AP (DPO)," paparnya.

Akibat perbuatannya itu, timpal AKBP Agung, ketiga tersangka dijerat Pasal 112 ayat (2) Subs Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Ancaman pidana Pasal 112 ayat 2 Subs Pasal 144 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun," pungkasnya.