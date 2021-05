Jurnalis Al Jazeera Banjir Pujian, Youmna Al Sayed Tetap Siaran Langsung di Tengah Ledakan Roket

SERAMBINEWS.COM - Hingga Jumat (14/5/2021), berdasarkan laporan dari Aljazeera.com, korban jiwa di jalur Gaza, Palestina akibat serangan Israel telah mencapai 119 orang.

Dari 119 korban, 31 di antaranya adalah anak-anak, dan lebih dari 830 orang lainnya mengalami luka-luka sejak serangan Israel yang terjadi pada Senin (10/5/2021).

Detik-detik serangan langsung Israel sempat terekam oleh reporter dari kantor berita Al Jazeera yang melakukan siaran langsung di Gaza.

Jurnalis dari Al Jazeera, Youmna Al Sayed melakukan siaran langsung di Gaza, Palestina, di tengah serangan roket Israel, ditayangkan di YouTube Guardian News, Kamis (13/5/2021). (YouTube Guardian News)

Rekaman itu diunggah lewat akun YouTube Guardian News, Kamis (13/5/2021).

Pada video itu nampak jurnalis wanita dari Al Jazeera, bernama Youmna Al Sayed melakukan siaran langsung di tengah-tengah Kota Gaza.

Dalam siaran langsung itu terdengar jelas suara ledakan roket yang ditembakkan oleh Israel ke Gaza.

"As you can hear now, the raids are directly targetting the tower, just a while ago as well (seperti yang baru saja Anda dengar, serangan menargetkan langsung bangunan, seperti yang barusan saja terjadi)," ujar Youmna Al Sayed.

Hanya dalam selang waktu beberapa detik, terdengar suara ledakkan yang lebih keras dari sebelumnya.

Ledakkan tersebut ternyata berasal dari roket yang menghantam gedung tepat di depan tempat Youmna Al Sayed melakukan siaran.

"Oh my god, yes i need to go down (Ya Tuhan, saya perlu segera berlindung)," kata dia.