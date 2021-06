Hari Donor Darah Sedunia, Ini 7 Manfaat Kesehatan setelah Melakukan Donor Darah

SERAMBINEWS.COM - Hari Donor Darah Sedunia (HDDS) jatuh pada hari ini Senin (14/6/2021).

Hari Donor Darah Sedunia ini mulanya pertama kali diperingati pada tahun 2004 dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya darah dan produk darah yang aman.

Selain itu HHDS ini juga sebagai bentuk untuk berterima kasih kepada para donor darah atas sukarela mereka, hadiah darah yang dapat menyelamatkan jiwa.

Untuk tahun 2021, tema kampanye yang diambil adalah tentang "Give blood and keep the world beating" atau "Donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga."

Pesan tersebut menyoroti kontribusi penting yang dilakukan donor darah untuk menjaga dunia tetap berdetak dengan menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan orang lain.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya donor darah sukarela, menunjukkan bahwa satu donor dapat menyelamatkan sebanyak tiga nyawa.

Manfaat donor darah

Fakta bahwa Anda merasa lelah dan sakit setelah mendonorkan darah hanyalah perasaan sementara.

Namun dalam jangka panjang, ada beberapa manfaat kesehatan yang luar biasa setelah mendonorkan darah, dengan yang utama adalah menyeimbangkan kadar zat besi dalam tubuh Anda.

Berikut ini Serambinews.com rangkum dari laman Boldsky Senin (14/6/2021) tujuh manfaat donor darah untuk kesehatan: