Luar Biasa! Ini Manfaat Daun Bidara untuk Kesehatan, juga Dianjurkan dalam Al-Quran dan Hadis

SERAMBINEWS.COM - Tanaman Ziziphus Mauritiana Lamk atau daun bidara merupakan salah satu tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran juga dalam hadist-hadist Nabi Muhammad SAW.

Dalam Al-Quran daun bidara disebutkan sebagai tanaman sidr, hal ini disebutkan dalam surah As-Saba ayat 16 yang artinya:

“Tetapi mereka berpaling, Maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr”.

Dalam beberapa hadist Nabi Muhammad SAW disebutkan beberapa anjuran penggunaan daun bidara dalam beberapa hal diantaranya dalam HR. Bukhari no. 1253 dan Muslim no. 939, sebagaimana dikutip dari Jurnal Ilmu Kedokteran Islam, Universitas Sumatera Utara Senin (21/6/2021) berikut ini:

Yang artinya: "Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barud (wewangian).

Dari firman dan hadist tersebut tersirat bahwa daun bidara memiliki manfaat-manfaat tertentu.

Sementara dalam beberapa penelitian disebutkan beberapa manfaat daun bidara diantaranya sebagai antimikroba, antikanker, antidibetik hingga inflamasi.

Berikut ini Serambinews.com rangkum lima manfaat daun bidara untuk kesehatan seperti dikutip dari Jurnal Pandu Husada dengan nomor terbit e-ISSN 27160254 ditulis oleh Maulana Siregar, Divisi Ilmu Kedokteran Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, No. 1 Vol. 2 Bulan April Tahun 2020 :

1. Analgetik, Antipiretik dan Antiinflamasi

Khasiat sebagai analgetika antipiretik daun bidara akibat kandungan plavanoid yang bekerja melalui dua

mekanisme dalam mengambat faktor peradangan.