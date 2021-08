Orang yang Terlalu Sensitif Ternyata Gampang Terkena Sakit Kepala Sebelah, Yuk Kenali Ciri-cirinya! 

SERAMBINEWS.COM - Sakit kepala sebelah atau migrain memang hal yang lumrah dirasakan semua orang.

Namun bila terjadi berkali-kali atau gampang terserang migrain, bisa jadi Anda termasuk golongan Highly Sensitive Person!

Highly Sensitive Person adalah orang yang memiliki sensitivitas tinggi.

Istilah ini datang dari penelitian psikolog Dr Elaine Aron.

Dalam bukunya, "The Highly Sensitive Person: How To Thrive When The World Overwhelms You", Dr Aron menyebutkan Highly Sensitive Person (HSP) sebagai mereka yang merasakan berbagai hal di dunia dalam intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dirasakan oleh orang lain.

Melansir dari Byrdie, berikut ciri-ciri Highly Sensitive Person.

Seorang Highly Sensitive Person umumnya memiliki karaktersitik seperti mudah terangsang oleh cahaya, bunyi-bunyian, dan bebauan.

Karena sensitivitasnya ini, Highly Sensitive Person biasanya tidak menyukai film horror atau thriller karena suara yang lantang dan gambar-gambar sadistik.

Highly Sensitive Person sering dianggap pemalu atau introvert oleh orang-orang di sekitarnya.

Padahal, Highly Sensitive Person hanya merasa lelah berada di tengah-tengah keramaian atau bersama orang yang banyak bicara.