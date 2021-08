Pulang Tanpa Medali, Ganda Putra The Daddies Ungkap Tokyo Jadi Olimpiade Terakhir

SERAMBINEWS.COM - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan melalui akun Instagram milik mereka memberikan sinyal bahwa Tokyo 2020 menjadi ajang Olimpiade terakhir yang ia ikuti.

Hendra mengeluarkan pernyataan itu sebagai keterangan foto yang ia unggah saat berpose di depan ‘Olympic Ring’ Perkampungan Atlet dalam akun Instagramnya @hendrasansan, Minggu (1/8/2021).

"Bye2 Tokyo 2020. My last Olympic Games is over (Selamat tinggal Tokyo 2020. Laga terakhir saya di Olimpiade telah berakhir)", tulis pebulutangkis yang akan berusia 37 tahun pada 25 Agustus mendatang itu.

Sontak unggahannya tersebut mengundang reaksi tidak hanya dari penggemar saja.

Ternyata, rekan sejawat dari dalam dan luar negeri juga ikut berkomentar.

Dari dalam negeri ada mantan pebulu tangkis ganda campuran, Debby Susanto, dan Fajar Alfian.

Sementara sederet jagoan luar negeri seperti Lauren Smith dari Inggris, serta Lee Yang dari Taiwan yang sempat mengalahkan Hendra/Ahsan di babak semifinal Olimpiade.

Baca juga: Greysia Polii/Apriyani Rahayu Cetak 3 Rekor di Cabor Bulutangkis Olimpiade Tokyo 2020

Baca juga: Greysia/Apriyani Raih Emas Olimpiade Tokyo dan Cetak Sejarah, Lagu Indonesia Raya Menggema di Jepang

Baca juga: Puji Kemenangan Greysia/Apriyani di Olimpiade Tokyo 2020, Presiden Jokowi: Ini Kado HUT Kemerdekaan

Baca juga: Angkat Besi Olimpiade Tokyo - Nurul Akmal asal Aceh Berpotensi Raih Medali Emas, Bertanding Sore Ini

Dalam karier bulu tangkisnya, Hendra pernah menyumbangkan medali emas Olimpiade bagi Indonesia yang didapat bersama Markis Kido di Beijing 2008.

Kemudian pada 2012, ia berpasangan dengan Mohammad Ahsan.

Dalam formasi baru ini, Hendra/Ahsan menelurkan banyak prestasi meski usianya telah menginjak di atas 30 tahun.