Viral Video Santri Tutup Telinga Saat Ada Musik di Tempat Vaksin, Begini Tanggapan Berbagai Tokoh

SERAMBINEWS.COM - Baru-baru ini viral video yang memperlihatkan para santri menutup telinga karena diputar musik saat vaksinasi.

Pada Selasa (14/9/2021), viral video para santri yang kompak menutup telinga saat terdengar musik di tempat vaksin Covid-19.

Para santri ini terlihat menunduk dan menutup telinga menggunakan tangan mereka.

Belum diketahui lokasi dalam video ini.

Video ini mendapat komentar pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Beberapa orang bahkan menyebut santri tersebut diajari untuk radikal.

Staf Khusus Presiden RI, Diaz Hendropriyono, menyebut,"Sementara itu ....Kasian, dari kecil sudah diberikan pendidikan yg salah. There's nothing wrong to have a bit of fun !! (Tak ada yang salah untuk bersenang-senang sedikit)"

Putri Gus Dur, Yenny Wahid, turut memberi tanggapan tentang beredarnya video tersebut, Selasa (14/9/2021).

Melalui caption, Yenny Wahid mengungkap santri dalam video tersebut adalah tahfidz Quran yang sedang melakukan vaksin.

Yenny mengaku senang dengan guru para santri ini yang telah mengatur muridnya agar divaksin.