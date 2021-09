Menteri Kesehatan Brasil Positif Covid-19 Dalam KTT PBB

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Marcelo Queiroga, Menteri Kesehatan Brasil dinyatakan Positif Covid-19 saat hadir di KTT PBB, New York, AS.

Dia salah satu dari beberapa diplomat Brasil yang berada di Kota New York untuk Sidang Umum PBB minggu ini.

Dia mengatakan telah dites positif terkena virus Corona melalu tweet pada Selasa (21/9/2021) malam.

Tidak jelas apakah Queiroga divaksinasi Covid-19, tetapi sebagai kepala kesehatan masyarakat negaranya, ia secara pribadi memberikan dosis vaksin kepada orang lain.

"Saya menyampaikan kepada semua orang bahwa hari ini saya dinyatakan positif #Covid19," tulisnya.

"Saya akan dikarantina di Amerika Serikat, mengikuti semua protokol keselamatan dan kesehatan," tambahnya.

"Sementara itu, saya akan tetap teguh dalam melawan pandemi Covid-19di Brasil. mari kita menangkan ini!" ujarnya.

Sebelumnya pada hari itu, Queiroga men-tweet foto dirinya dari markas besar besar PBB di Manhattan.

Dalam foto tersebut, ia tampak mengenakan masker

Tidak jelas apakah Queiroga berada di Aula Majelis Umum untuk menghadiri pembukaan Debat Umum.