Abon Taleb Sebut Wakil Bupati Pijay Said Mulyadi Layak jadi Pendamping Muallem di Pilkada 2024

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi SE M Si digadang-gadang layak mendampingi Muzakir Manaf alias Muallem sebagai calon wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 mendatang.

Pimpinan Dayah Darul Ma’Arif Gampong Lam Baroe Bileu, Aceh Besar Tgk T Abdul Muthalib alias Abon Taleb menyebutkan, sosok Said Mulyadi adalah orang yang berpengaruh di kalangan politik Partai Aceh.

"Said Mulyadi orang baik, bijaksana dan cerdas. Saya tahu betul siapa Said Mulyadi," katanya dalam rilis yang dikirim ke Serambinews.com, Senin (27/9/2021).

Dia menyebutkan, Said Mulyadi harus dipertahankan sebagai Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 mendatang. Selain itu, Said Mulyadi juga memiliki pengalaman birokrasi.

"Partai Aceh (PA) tidak rugi, seandainya Said Mulyadi mendampingi Mualem," jelas Abon Taleb.

Menurut Abon Taleb, Said Mulyadi sosok yang loyal terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM), juga peduli terhadap anak yatim, korban konflik Aceh, termasuk di tubuh Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh (KPA/PA).

"Memang Said Mulyadi betul layak mendampingi Muallem," ungkapnya.

Terkait rumor sebelumnya Bupati Aceh Barat Ramli MS menyatakan siap untuk mendampingi Mualem sebagai Calon Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 mendatang, Abon Taleb mengatakan Ramli MS masuk dalam salah satu bursa calon wakil Gubernur Aceh. Tapi, katanya, tentu keputusan ada di Partai Aceh. Apakah Partai Aceh mengusulkan Said Mulyadi atau Ramli MS.

"Kedua-duanya putra Aceh terbaik. Juga kader Partai Aceh terbaik, mungkin kedua-duanya sebagai bursa Wakil Gubernur Aceh akan mendampingi Muallem," jelasnya.

H Said Mulyadi SE MSi, lahir pada 31 Desember 1963 atau 55 tahun silam di Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya.

