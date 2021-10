FEB Unimal Gelar Konferensi Internasional Hadirkan Pembicara dari Delapan Negara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Malikussaleh (UNIMAL) bekerja sama dengan lembaga Indonesian Education Share to Care (IES2C) mengadakan Konferensi internasional bertema The 1st Economic and Business International Conference 2021 secara virtual via zoom, Rabu (29/9/2021).

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Malikussaleh (UNIMAL) bekerja sama dengan lembaga Indonesian Education Share to Care (IES2C) mengadakan Konferensi internasional bertema The 1st Economic and Business International Conference 2021 secara virtual via zoom, Rabu (29/9/2021).

Kegiatan berlangsung di Aula Cut Mutia komplek kampus Unimal di Bukit Indah Lhokseumawe. Konferensi digelar sehari penuh.

Konferensi tersebut mengangkat tema “Strengthening the capacity of halal products to develop sharia Economics Growth” penguatan kapasitas dari produk halal untuk menyokong dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi khususnya Aceh yang merupakan deaerah syariat islam.

Konferensi menghadirkan 8 keynote speaker dan 42 plenary, jadi total 50 pembicara yang hadir dari delapan negara dan dari perguruan tinggi dalam negeri.

Keynote speaker dari luar negeri di antaranya India, Kosovo, Portugal, Philipina, Turki, Irak, Pakistan dan Banglades serta 42 pembicara (Plenary) yang berasal dari beberapa perguruan tinggi dalam dan luar negeri, diantaranya Universitas Terengganu Malaysia, Universitas siliwangi tasikmalaya, IAIN Madura, IAIN Curup, IAIN Lhokseumawe, STIES Sabang, dan beberapa perguruan tinggi lainnya.

Dr. Khalsiah, S.Pd., M.Hum selaku Chairman of Conference mengatakan bahwa konferensi internasional ini menjadi ajang diskusi soal riset tentang produk halal, tantangan dan kekuatan yang harus terus dikembangkan guna meningkatkan kemajuan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan FEB UNIMAL dan Aceh kepada dunia.

Lebih lanjut Dr. Khalsiah juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bisa menjadi pemicu terjadinya kerjasama antara para peneliti produk halal baik dari dalam maupun luar negeri.

Khalsiah juga menambahkan bahwa saat ini tren halal sudah mendunia sehingga diperlukan sosialisasi framework diskusi keilmuan dalam penelitian yang berhubungan dengan produk halal.