Moderna Siap Memproduksi Booster Omicron pada Maret 2022

Seorang pria berdiri di luar kantor pusat Moderna di Cambridge, Massachusetts AS

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Perusahaan obat AS, Moderna Inc. siap memproduksi booster Covid-19 varian Omicron pada Maret 2022.

Moderna akan melakukan uji coba yang menargetkan varian Omicron.

Kemudian, akan mengajukan ke otorisasi AS segera pada Maret 2021.

Presiden Moderna Stephen Hoge percaya suntikan penguat yang membawa gen secara khusus menargetkan mutasi varian Omicron.

Dia mengatakan hal itu akan menjadi cara tercepat untuk mengatasi pengurangan yang diantisipasi dalam kemanjuran vaksin yang mungkin ditimbulkannya.

"Kami sudah memulai program itu," katanya kepada Reuters, Rabu (1/12/2021).

Perusahaan juga sedang mengerjakan vaksin multi-valent yang akan mencakup hingga empat varian virus Corona yang berbeda termasuk Omicron.

"Itu bisa memakan waktu beberapa bulan lagi," katanya.

Amerika Serikat mengidentifikasi kasus Covid-19 pertamanya yang disebabkan oleh varian Omicron di California.

Omicron, yang dijuluki "varian perhatian" oleh Organisasi Kesehatan Dunia, sedang dipelajari.