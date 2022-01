Parenting Pilar Utama Pendidikan Anak

Oleh Dr. Murni, S.Pd,I, M.Pd, Wakil Ketua III STAI Tgk. Chik Pante Kulu

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. At-Tahrim [66]:6).

Dari ayat di atas, Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksaan api neraka.

Memelihara diri dan keluarga di sini adalah bagaimana sebagai orang tua mampu mendidik, menjaga, dan memelihara keluarganya dari berbuat dosa kepada Allah.

Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini dengan: “Ajarilah dirimu dan keluargamu kebaikan dan didiklah mereka.

” Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, keluarga di sini adalah istri, anak, dan semua yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Secara bahasa Parenting berasal dari bahasa Inggris yaitu parent yang berarti orang tua.

Sedangkan dalam kamus Oxford, Parenting adalah the process of caring for your child or children (proses mengasuh anak).

Dalam mu‟jam bahasa Arab, kata al-Tarbiyah memiliki tiga akar kebahasaan yaitu Rabba, yarbu, tarbiyah, yang memiliki makna tambah (zad) dan berkembang (naama).

Artinya, tarbiyah merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri anak baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual.