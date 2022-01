2 Dialog Kinan di Serial 'Layangan Putus' Bikin Viral tapi Ternyata Tak Ada Dalam Naskah

Awalnya Putri bercerita tentang kesalahan grammar dalam dialog yang sempat viral dan diparodikan di berbagai media sosial itu.

SERAMBINEWS.COM - Artis Putri Marino memiliki cerita saat memerankan tokoh Kinan di serial Layangan Putus.

Siapa sangka, dialog-dialog di serial Layangan Putus kini viral.

Dialog-dialog itu terlontar dari sosok Kinan yang diperankan Putri Marino.

Misalnya, dialog terkenal Cappadocia.

Usut punya usit dialog tersebut ternyata tak ada dalam naskah.

Pemeran Kinan di serial Layangan Putus itu mengungkapnya di YouTube Luna Maya.

"Kayak its my dream not her, harusnya hers, maaf ya," ujar Putri.

"Tapi emang salah sih secara grammar," imbuhnya.