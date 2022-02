Peringati Hari Wetland Sedunia, AWF Ajak Semua Pihak Selamatkan Mangrove Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Memeringati Hari Wetland (Lahan Basah) Sedunia pada 2 Februari 2022, Aceh Wetland Foundation (AWF) mengajak semua pihak untuk menyelamatkan hutan mangrove di Aceh.

“Karena Mangrove adalah salah satu habitat lahan basah paling penting di muka bumi. Sehingga, habitat ini menjadi satu-satunya prioritas kampanye perlindungan yang dilakukan Aceh Wetland Foundation (AWF),” kata Yusmadi Yusuf, pegiat lingkungan dari AWF, Selasa (2/2/2022).

Yusmadi mengatakan, tahun ini, peringatan Hari Lahan Basah Sedunia tahun ini mengusung tema 'Wetlands Action for People and Nature' atau Aksi Lahan Basah untuk Manusia dan Alam. Pesan yang ingin disuarakan kepada khalayak adalah Value Manage Restore Love Wetlands.

Value adalah menghargai lahan basah atas berbagai manfaat terhadap kehidupan manusia dan kesehatan planet. Manage yaitu mengelola dengan bijak dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Restore merupakan pemulihan atas lahan basah yang terdegradasi.

“AWF sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan mangrove di Aceh mengajak semua pihak, khususnya key stakeholder untuk bersuara melawan segala bentuk kejahatan lingkungan, khususnya di kawasan hutan mangrove,” ungkapnya.

Biodiversity dan Data Penyusutan Hutan Mangrove

Yusmadi mengungkapkan, pantai timur Aceh merupakan daerah yang memiliki hutan mangrove terluas di provinsi ini. Persebarannya mulai dari Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, hingga Bireuen.

Berdasarkan data yang diinput AWF, luas mangrove di Aceh Tamiang mencapai 15.447,91 hektare, Kota Langsa 5.253,15 hektare, Aceh Timur 18.080,45 hektare, Aceh Utara 959,11 hektar, Lhokseumawe 88,34 hektare, dan Bireuen 25,57 hektare.

Tingkat kekritisan lahan mangrove di wilayah Kabupaten Aceh Timur diklasifikasikan menjadi rusak berat seluas 36.064 ha, rusak sedang seluas 28.729 ha dan yang tidak rusak hanya 7.548 ha.

Di pesisir timur, hutan mangrove terdiri dari tiga famili yaitu Rhizophoraceae, Sonneratiaceae dan Euphorbiaceae dan 7 jenis pohon: Bruguiera gimnorrhiza, Excoecaria agallocha, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, dan Sonneratia ovata.