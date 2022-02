Tanda-Tanda Pria Punya Masalah dengan Jumlah Produksi Sperma, Simak Juga Cara Meningkatkan Kesuburan

SERAMBINEWS.COM - Jumlah sperma yang rendah merupakan salah satu masalah kesuburan pada pria.

Sebagaimana diketahui, agar terjadi kehamilan, sperma harus bertemu dengan sel telur wanita hingga terjadi pembuahan.

Untuk memperbesar peluang kehamilan pasangan, kualitas dan jumlah sperma pria juga sangat berpengaruh.

Semakin banyak jumlah sperma, maka semakin besar peluang kehamilan yang terjadi.

Mengutip data Healthline, menurut pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah sperma pria dikatakan sehat jika memiliki 15 juta per mililiter (ml) atau setidaknya 39 juta per ejakulasi.

Itu artinya, jika memiliki kurang dari 15 juta sperma per mililiter air mani, maka dapat dianggap rendah .

Jumlah produksi sperma yang rendah perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan masalah kesuburan.

Terlalu sedikit sperma dalam ejakulasi bisa memperkecil kemungkinan pasangan untuk hamil, karena lebih sedikit sperma yang tersedia untuk bisa membuahi sel telur.

Tanda-tanda jumlah sperma pria rendah

Menurut Mayo Clinic, tanda utama rendahnya jumlah sperma pria adalah ketidakmampuan pasangan untuk hamil.