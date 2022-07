Terhadap Kasus Narkoba, Singapura Lebih Berani

montase Tribunnews (Sumber Foto : Facebook/We Believe In Second Chances)

Prabu Pathmanathan, ingin foto terakhirnya disebar agar orang bisa belajar dari apa yang ia alami. Prabu dihukum gantung di Singapura, setelah dinyatakan bersalah menyelundupkan 200 gram heroin masuk ke Singapura.