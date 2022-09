Harga BBM Resmi Naik, Ini Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP Per September 2022.

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah akhhirnya memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Solar, dan BBM non-subsidi jenis Pertamax.

Kenaikan harga BBM tersebut berlaku mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Setelah mengalami kenaikan, harga Pertalite yang semula Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian harga Solar dari yang semula Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter.

Sedangkan harga Pertamax yang berstatus non-Subsidi juga naik menjadi Rp 14.500 - Rp 15.200 per liter, dari harga awal Rp 12.500- Rp 13.000.

Disamping itu, sebelumnya Pertamina (Persero) juga telah menurunkan harga beberapa jenis BBM berstatus non-Subsidi, yaitu Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo.

Dalam situs resminya, harga BBM jenis Pertamax Turbo mengalami penurunan Rp 2.000 per liter, Dexlite turun Rp 700 per liter, dan Pertamina Dex turun Rp 1.500 per liter.

Harga Pertamax Turbo yang sebelumnya dijual Rp 17.900-Rp 18.600 per liter turun menjadi Rp 15.900-Rp 16.600 per liter.

Kemudian, harga Dexlite dari sebelumnya dijual Rp 17.800-Rp 18.500 per liter turun menjadi Rp 17.100-Rp 17.800 per liter.

Sedangkan harga Pertamina Dex yang semula dijual Rp 18.900-Rp 19.600 per liter turun menjadi Rp 17.400-Rp 18.100 per liter.