Dinamika Ekspor-Impor Aceh

OLEH RAKSAKA ARDY DAMARA, Ekonom Yunior Bank Indonesia Provinsi Aceh

TINTA emas pernah diukir Aceh dengan tercatat menjadi salah satu simpul penting perdagangan dunia.

Pada abad ke-16, Nanggroe Aceh Darussalam dikenal sebagai salah satu titik jalur rempah yang selalu disinggahi kapalkapal dari berbagai belahan dunia.

Posisi Aceh sebagai daerah perdagangan dunia tidak terlepas dari kondisi kerajaan yang kaya akan berbagai komoditas rempah sebagai sumber pendapatan dalam perdagangan di dunia.

Akan tetapi, sebagaimana yang disampaikan oleh John Maynard Keynes, "I like the dreams of the future, better than the history of the past".

Kita tidak boleh terjebak dalam hegemoni kejayaan masa lalu dan harus move on menatap tantangan masa depan.

Setahun ekspor-impor Dalam ekonomi makro, ekspor-impor merupakan salah satu komponen pendapatan nasional.

Pendapatan nasional (GDP) yang dihitung berdasarkan pengeluaran dapat dinegasikan dengan persamaan sebagai berikut: GDP = C + I + G + (X - M), dimana X merupakan ekspor dan M merupakan impor.

Kenaikan nilai ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional (GDP), sedangkan peningkatan impor akan menurunkan pendapatan nasional.

Sehingga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kemandirian ekonomi sangatlah diperlukan dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor guna peningkatan pendapatan yang kita terima.

