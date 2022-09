Lima Siswi SMAN 5 Banda Aceh Raih Juara Tingkat Nasional, Ini Nama Mereka dan Lomba Diikuti

Kelima siswi SMAN 5 Banda Aceh itu yakni, Nurul Hidayah, siswi Kelas XI MIPA 4 meraih Best of the Best dalam lomba Desain Poster, sehingga memperoleh sertifikat dan medali emas.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Lima siswi Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMAN 5 Banda Aceh meraih juara tingkat nasional dalam bulan Agustus dan September 2022 ini.

Kelima siswi SMAN 5 Banda Aceh itu yakni, Nurul Hidayah, siswi Kelas XI MIPA 4 meraih Best of the Best dalam lomba Desain Poster, sehingga memperoleh sertifikat dan medali emas.

Kemudian, Siti Sahrah dan Naysa Salsabila, kedua siswi kelas XI MIPA 1 meraih juara dalam Kompetisi Sains Merdeka (KSM) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sains Indonesia.

Tepatnya Siti Sahrah meraih medali emas dan perunggu dalam even ini untuk lomba Bidang Biologi dan Kimia.

Sedangkan Naysa Salsabila meraih medali perak dalam Bidang Fisika.

Dua, lagi sikembar, Putri Imelda Syafawi dan Putri Amanda Syafwaini, siswi kelas XII MIPA 1 meraih Juara 3 dan Juara Harapan 1 dalam lomba Cipta Puisi diselenggarakan ArbaCreativity.

Kepala SMA Negeri 5 Banda Aceh, Dra Nuriah, menyampaikan hal ini lewat siaran pers kepada Serambinews.com, Sabtu (17/9/2022).

Menurutnya, prestasi ini diraih berkat kekompakan kerja sama semua dewan guru sesuai Motto SMAN 5 Banda Aceh selama ini. "SMANLI Satu Hati, yang Lain Hati-hati”.

"Walaupun demikian kita juga tidak boleh terlalu berbangga dengan apa yang sudah kita dapatkan ini, tetapi kita harus terus berusaha dan selalu belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depan," kata Dra Nuriah.