Ini Alasan NasDem Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

SERAMBINEWS.COM - Sah, Anies Baswedan secara resmi dideklarasikan Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai calon presiden atau capres 2024.

Hal itu diumumkan dalam Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem Pilpres 2024 di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Senin (3/10/2022).

“Maka yang ingin dicari NasDem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik,” ucap Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dilihat Serambinews.com dari NasDem TV, Senin.

“Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat seorang sosok Anies Rasyid Baswedan,” tambahnya disambut tepuk tangan.

NasDem meyakini Anies Baswedan merupakan sosok terbaik yang dicari selama ini dalam memimpin bangsa ke depan.

“Kenapa Anies Baswedan, jawabannya why not the best,” ucap Surya Paloh kembali disambut tepuk tangan.

Sebelumnya diketahui NasDem telah mengumumkan tiga bakal calon presiden 2024 hasil Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem beberapa waktu lalu.

Mereka yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.