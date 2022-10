TMMD ke-115 Digelar, Kodim 0102 Pidie Buka Akses Jalan di Tiro

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-115 tahun 2022 dibuka Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, di lapangan sepakbola Cot Langgang Gampong Trieng Judo, Kecamatan Tiro, Selasa (11/10/2022).

Pembukaan TMMD dalam upacara yang mengusung tema "TMMD Dedikasi Terbaik Membangun Negeri ".

Upacara itu dengan irup Pj Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto, Dan Up Danki C Yon 113/RK Lettu Inf Girsang dan Pa Up Danramil 07/Simpang Tiga Kapten Inf Ridwan Simbolon.

Pasukan upacara terdiri dari personel Kodim Pidie, Yon Raider 113/RK, Yon Zipur 16/DA, Yon Atmed 17/RC, Polres Pidie, Sat-Pol PP , FKPPI, PPM, SAR,Tagana, Forkap Pidie, pramuka, pelajar dan masyarakat.

Sebelum berangkat ke lokasi TMMD, personel terlbat dipeusijuek Khatib Masjid Babussalam Kecamatan Tiro, Tgk Muhammad Dahlan.

"Untuk dipahami bersama, program TNI manunggal membangun desa TMMD merupakan program terpadu yang melibatkan TNI, Polri dan Pemkab," kata Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, kepada Serambinews.com, Selasa (11/10/2022).

Menurutnya, TMMD itu untuk mempercepat pelaksanaan membangun daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memantau wawasan kebangsaan serta membangun persatuan dan kesatuan bangsa demi menjaga keutuhan NKRI.

Dikatakan, untuk mewujudkan itu diperlukan integritas dan menanggulangi yang kuat dari semua pihak.

Dengan melibatkan TNI, Polri, Pemkab, pemerintah kampung serta seluruh komponen masyarakat sebagai wujud kesatuan dan persatuan bangsa.

"Saya mengajak seluruh pihak, untuk senantiasa memberikan dukungan dan bersedia gotong royong demi mensukseskan dan kelancaran program TMMD ini, baik dari kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik," tegasnya.

Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Bayu Permana, mengatakan, melalui kegitan TMMD itu, hendaknya mampu memperkuat rasa nasionalisme rasa persatuan kebersamaan dan gotong royong. Baik kegiatan fisik dan non fisik yang akan dilaksanakan nantinya.

"Semoga semua kegiatan, hendaknya berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," sebut Kolonel Inf Bayu Permana saat meninjau lokasi TMMD bersama rombongan di Tiro, Selasa (11/10/2022).

Dandim 0102 Pidie, Letkol Inf Abd Jamal Husin SE kepada Serambinews.com, Selasa (11/10/2022) menyebutkan, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 30 hari, Selasa (11/10/2022) hingga Rabu (9/11/2022).

Menurutnya, kegiatan TMMD itu ada dua sasaran. Yakni, fisik dan non fisik. Untuk fisik pembukaan jalan baru sepanjang 4 km.

Lalu, penyiraman sirtu sepanjang 4 km pembuatan Box Caultert 2 unit ukuran 3 x 6 meter, pemasangan gorong-gorong pada 5 titik dan rehap rumah tidak layak huni (RTLH) 2 unit.

"Untuk kegiatan non fisik diantaranya, pengobatan massal, penyuluhan kesehatan, hukum, wasbang, pertanian dan narkoba," kata Dandim 0102 Pidie, sekaligus Dansatgas TMMD.(*)

Baca juga: Mobil Dinas Kodim 1002 HST Tabrak Poskamling, Tiga Orang Tewas, Korban Masih Satu Keluarga