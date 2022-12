- Disclaimer: Artikel ini ditulis untuk kepentingan edukasi seks yang ditujukan pada pasangan yang sudah menikah -

Ternyata Sunat Berpengaruh Besar pada Kenyamanan Istri saat Hubungan Intim, Ini Penjelasan dr Boyke

SERAMBINEWS.COM - Seksolog dr Boyke menjelaskan bahwa sunat berpengaruh besar pada kenyamanan istri saat hubungan intim.

Itu sebabnya, dr Boyke menganjurkan sang suami sunat demi kenyamanan istri saat hubungan intim.

Dijelaskan dr Boyke, sunat memiliki manfaat yang berpengaruh dengan hubungan intim pasangan suami istri atau pasutri.

dr Boyke mengungkap pentingnya para pria untuk sunat.

Hal ini diungkap oleh dr Boyke saat mengisi konten bersama dr Richard Lee.

Dalam kesempatan tersebut, dr Boyke menyuarakan pentingnya kebersihan organ intim dalam berhubungan seksual salah satunya adalah dengan sunat.

Sunat sangat bermanfaat untuk kesehatan dan menambah kenyamanan saat berhubungan intim.

Terlebih ketika pasangan suami istri melakukan oral seks.

Menurut dr Boyke, wanita cenderung kurang nyaman saat melakukan oral seks pada suami yang belum sunat.

"Yang mesti diperhatikan adalah kebersihan dulu, saya selalu bilang baik pria maupun wanita please kalau pria kalau bisa disunat, karena daerah disitukan kalau si cewek mau oral, kalau di daerah disitu tercium smell is not good, dia juga langsung drop," kata dr Boyke dikutip Serambinews.com, Rabu (14/12/202@).

Di samping mempertimbangkan untuk kenyamanan saat berhubungan intim, manfaat sunat juga bagus untuk kesehatan.

"Khitan itu memang benar untuk kesehatan tapi khususnya kesehatan seksual bahkan di luar negeri sudah diakui," sambungnya.

