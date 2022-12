Guru SD Lamteuba dan Kajhu Ikuti Pelatihan Kecakapan Pendidikan

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bekerja sama dengan Yayasan Kemanusian Madani Indonesia (YKMI) yang disupport oleh Muslim Aid memberi pelatihan kecakapan bagi guru SD dalam lingkup Disdikbud Aceh Besar.

Pelatihan peningkatan Sumber daya bagi pendidik dilaksanakan dalam dua sesi, 23 sampai 27 November 2022 dan 20 sampai 24 Desember 2022 yang diikuti oleh 16 peserta dari 4 sekolah SD, SDN 1, 2, 3 Lamteuba dan SD Kajhu.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt Kadisdikbud pada 23 November 2022 lalu dan ditutup pada 24 Desember 2022.

Plt Kadisdikbud Aceh Besar, Agus Jumaidi MPd dalam sambutan menutup pelatihan mengucapkan terima kasih kepada YKMI yang telah melaksanakan pelatihan bagi guru-guru di Aceh Besar.

“Pelatihan ini sangat membantu kami dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan guru,“katanya.

Selanjutnya Kadisdikbud meminta kepada guru-guru yang terpilih hari ini dapat membiaskan ilmunya kepada teman guru lainnya.

Koordinator Program YKMI Abdul Hamid mengatakan materi pelatihan yang diberikan kepada guru pada sesi pertama terkait Training of Effective Teaching and Learning Method dan pada sesi kedua tentang Strategy on Effective and Creative Class Management.

“Selain itu ada pengembangan media pembelajaran, pendekatan STEAM pada pembejaran diferensiasi, penyusunan soal hot, penyusunan penilaian sikap dan ketrampilan, manajemen kelas," tuturnya.(*)

