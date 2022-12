Pekerja Asing Sambut Semangat Natal Ceria, Era Baru Toleransi dan Keterbukaan di Arab Saudi

SERAMBINEWS.COM, JEDDAH - Pekerja asing dan penduduk Arab Saudi merayakan Natal dengan ceria mulai tahun ini, 25 Desember 2022.

Beberapa tahun lalu, Natal merupakan acara sederhana di Arab Saudi, dirayakan oleh ekspatriat di balik pintu tertutup.

Saat ini, berkat lingkungan dan budaya toleransi beragama, masa perayaan dirayakan secara terbuka dan dinikmati oleh ekspatriat dan warga negara.

Di salah satu lingkungan tersibuk di Jeddah, lagu “All I Want for Christmas Is You” milik Mariah Carey berembus dari toko roti setempat.

dDi mana pengunjung mengemil kue gula berbentuk kepingan salju dan roti jahe, serta menyesap cokelat panas dengan krim kocok di atasnya.

Kurang dari satu dekade lalu, pemandangan seperti ini tidak mungkin ditemukan di mana pun di Arab Saudi, negara di mana perayaan Natal secara publik tidak terpikirkan.

Sekarang simbol, lagu, dan tradisinya telah terserap ke dalam kehidupan komersial dan sosial kota-kota Saudi.

Baca juga: Arab Saudi Menuju Negara Terbuka, Dari Surga Alkohol, Bikini, hingga Perayaan Natal

Yang pasti, acara keagamaan non-Islam seperti Natal diamati di Arab Saudi.

Tetapi sebagian besar dilakukan secara rahasia atau di balik tembok tinggi kompleks yang hanya ditempati oleh ekspatriat dan dioperasikan oleh perusahaan swasta.

Sebuah artikel tahun 1971, berjudul “Christmas in Dhahran,” yang diterbitkan di majalah Saudi Aramco yang berbasis di Texas.

Menceritakan kisah bagaimana hari raya itu dirayakan di “jantung Muslim Timur Tengah,” dengan satu perbedaan besar, mereka menggunakan unta asli. untuk kontes Natal.

Artikel tersebut mencatat bagaimana kompleks pekerja minyak di Dhahran pernah disebut dalam pers AS sebagai pinggiran kota California selatan yang khas, ditransplantasikan 8.500 mil di timur New York.

Selanjutnya menggambarkan bagaimana, pada tahun 1970, kontes Natal diadakan di lapangan softball lokal dan menarik 2.000 penonton, sebagian besar terbungkus selimut melawan dinginnya gurun.

Baca juga: Ratu Elizabeth dalam Ancaman, Pria Bertopeng dengan Anak Panah Terobos Kastil Windsor di Hari Natal

Kontes tersebut menampilkan pria, wanita dan anak-anak, paduan suara malaikat, dan tiga kapal gurun yang megah, satu untuk masing-masing dari tiga orang bijak.

Salah satu orang bijak, khawatir mengendarai unta, mengungkapkan keprihatinannya kepada Nasser Fahad Dossary, seorang master unta Arab Saudi dan veteran dari banyak kontes.