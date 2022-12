Sejumlah Kapolres Dimutasi, Kombes Irwan Fahmi Ramli Jabat Kapolresta Banda Aceh

Gedung Polda Aceh - Sejumlah Kapolres dan Kapolresta di jajaran Polda Aceh dimutasi. Runutan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang diteken As SDM Polri Irjen Wahyu Widada pada 23 Desember 2022

Runutan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang diteken As SDM Polri Irjen Wahyu Widada pada 23 Desember 2022.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy menyampaikan, mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai tour of area and tour of duty, penyegaran, serta promosi.

Dalam mutasi tersebut tertuang bahwa Kombes Irwan Fahmi Ramli yang sebelumnya jabat Kabid Propam Polda Aceh dipromosi sebagai Kapolresta Banda Aceh.

Sedang Kombes Joko Krisdiyanto yang dulunya Kapolresta Banda Aceh diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid Humas Polda Aceh.

Kemudian, sambung Winardy, Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Aceh.

Sedangkan jabatan yang ditinggalkannya diisi AKBP Muhammadun yang sebelumnya Kapolres Sabang.

Lalu, AKBP Erwan yang sebelumnya Koorspripim Polda Aceh dipromosi sebagai Kapolres Sabang.

Winardy melanjutkan, AKBP Riza Faisal yang sebelumnya Kapolres Aceh Utara diangkat dalam jabatan baru sebagai Waka SPN Polda Aceh.

Sedangkan jabatan yang ditinggalkannya diisi AKBP Deden Heksaputera yang sebelumnya jabat Kasubbagpimtajas Korsis Sespimma Sespim Lemdiklat Polri.

AKBP Bramanti Agus Suyono yang sebelumnya Kapolres Aceh Tenggara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag RBP Rorena Polda Aceh.

Jabatan yang ditinggalkannya diisi AKBP R. Doni Sumarsono yang sebelumnya Kasubdit 2 Ditintelkam Polda Kepri.

Kapolres Pidie AKBP Padli diangkat sebagai Kapolres Tanjab Barat Polda Jambi.

Sedangkan jabatan yang ditinggalkannya diisi AKBP Imam Aspali yang sebelumnya Kapolres Aceh Tamiang.

"Terakhir, AKBP Muhammad Yanis, sebelumnya jabat Kapolres Subulussalam diangkat sebagai Kapolres Aceh Tamiang dan jabatan lamanya diisi AKBP Yhogi Hadi Setiawan yang sebelumnya jabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Aceh," sebut Winardy, Senin (26/12/2022).(*)

