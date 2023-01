Empat Personel Brimob di Nagan Raya Naik Pangkat

Danyon C Pelopor, Kompol Usman menyiram personel Brimob yang naik pangkat di Mako Brimob Nagan Raya, Senin (2/1/2023).

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Sebanyak 4 personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Aceh, naik pangkat setingkat.

Kenaikan pangkat ditandai dengan upacara Korp Raport di Mako Batalyon C Pelopor di Ujong Fatihah, Nagan Raya, Senin (2/1/2023).

Upacara dipimpin Danyon C Pelopor, Kompol Usman, SE, dan dihadiri Danki 3 Batalyon C Pelopor, AKP Nurdin, SSos, MSi, Wadanki 3 Batalyon C Pelopor, Ipda Ulil Azmi Azwani, dan pengurus Bhayangkari.

Danyon C Pelopor, Kompol Usman mengatakan, bahwa kenaikan pangkat bukanlah merupakan hak personel, melainkan didapat karena dedikasi dan kerja keras personel.

"Kenaikan pangkat ini bukanlah hak masing-masing personel, melainkan sebuah penghargaan dari satuan terhadap anggota atas kinerja yang telah diberikan kepada kesatuan selama ini," kata Kompol Usman.(*)