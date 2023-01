Pembunuh Berantai Wowon Erawan Punya 6 Istri, 3 Orang di Antaranya Dibunuh

SERAMBINEWS.COM - Pembunuh berantai bernama Wowon Erawan alias Aki ternyata mempunyai enam istri.

Dari enam orang itu, tiga di antaranya dibunuh oleh Wowon.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan hal tersebut berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh penyidik.

"Untuk perkembangannya, ada beberapa secara kuantitas, angka istri tersangka Wowon ada enam orang. Itu tentu juga butuh proses pendalaman," kata Kombes Trunoyudo di Jakarta pada Jumat (20/1/2023).

Trunoyudo mengungkapkan, keenam istri Wowon tersebut masing-masing bernama Wiwin, Ende, Heni, Iis, Halimah, dan Ai Maemunah.

Dari keenam istri tersebut, kata Trunoyudo, tiga orang di antaranya tewas dibunuh oleh Wowon.

Mereka yakni Wiwin, Halimah, dan Ai Maemunah.

Namun demikian, Trunoyudo menambahkan, terkait kebenaran enam istri Wowon itu perlu dibuktikan dengan memeriksa pencatatan administratif.



Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan, korban bernama Halimah diketahui merupakan ibu dari Ai Maemunah yang tewas dibunuh oleh rekan Wowon, yakni Solihin alias Duloh di Cianjur, Jawa Barat.

Sementara, istri Wowon yang bernama Wiwin juga dibunuh dan dikubur di satu lubang dengan ibunya yang bernama Noneng.

"Jadi, korban tewas sementara berjumlah sembilan orang," kata Trunoyudo.

Sosok Wowon

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku pembunuhan' title=' pembunuhan'> pembunuhan berantai masing-masing bernama Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solahuddin.

Terungkapnya pembunuhan' title=' pembunuhan'> pembunuhan berantai ini berawal dari kematian tiga dari lima anggota keluarga di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (12/1/2023).