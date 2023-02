MANTAP Pisang Goreng Jadi Dessert Paling Enak No 1 Dunia

Pisang goreng Jadi Dessert Paling Enak No 1 Dunia

SERAMBINEWS.COM - Jajanan asal Indonesia kembali go internasional.

Kali ini pisang goreng menjadi dessert atau makanan penutup terbaik nomor satu di dunia.

Kudapan manis sehari-hari, pisang goreng berhasil menjadi dessert terbaik nomor satu sedunia versi Taste Atlas.

Taste Atlas dikenal sebagai ensiklopedia berbagai jenis makanan terbaik versi mereka.

Dilihat dari Instagram resmi situs tersebut, pisang goreng mendapat skor 4,60 dalam katagori Best Deep-Fried Dessert in the World.

Peringkat kedua ialah Quarkballen asal Jerman, kemudian disusul Pastelitos Criollos asal Argentina dan Fouskakia asal Yunani yang mendapat skor 4.50.

Pisang goreng atau pisang raja merupakan jajanan sehari-hari yang umum disantap di seluruh Indonesia. Mereka datang dalam berbagai versi di mana buahnya hanya digoreng dengan minyak, potongan pisang lebih sering diiris dilapisi adonan sebelum digoreng sampai berwarna keemasan.

Baca juga: Tips Menata Rumah dengan Konsep Minimalis, Lakukan Langkah Ini

Selain banyak jenis lainnya, pisang goreng juga muncul dengan nama yang berbeda seperti godoh biu di Bali atau gedhang gorèng di Jawa.

Mereka secara tradisional dijual di warung pinggir jalan dan gerobak dan termasuk dalam kelompok hidangan gorengan — makanan ringan gorengan Indonesia," tulis Taste Atlas dalam keterangan di laman tersebut.

Pisang goreng berhasil mengalahkan makanan penutup goreng lainnya dari Eropa maupun Amerika.

Adapun, berikut peringkat 20 besar gorengan yang biasanya dijadikan sajian penutup yang masuk ke dalam kategori ini.

1. Pisang goreng asal Indonesia

2. Quarkballchen asal Jerman

3. Pastelitos Criollos asal Argentina