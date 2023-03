Baru Buka Baju, Pria Ini Sudah Hilang iPhone 13 dan Uang di Rekening, Ternyata 4 Gay Berkomplot

SERAMBINEWS.COM, BATAM – Ada-ada saja cara pelaku kejahatan dalam beraksi.

Kali ini korbannya kehilangan iPhone 13 dan uang dalam rekening.

Ingin mencari kenikmatan ternyata berakhir apes bagi pria ini.

Baru buka baju justru iPhone 13 diambil pelaku.

Bahkan uang dalam rekening juga dikuras.

Seorang pria berinisal D menjadi korban pencurian ketika berhubungan badan setelah berkenalan dengan seorang pria dari aplikasi kencan gay.

Peristiwa ini terjadi di S Hotel, Kelurahan Batu Selicin, Lubuk Baja dan di Bengkong Laut, Kota Batam pada Senin (27/2/2023) pukul 00:30 WIB.

Pelaku merupakan komplotan yang berjumlah empat orang, termasuk pria yang berkenalan dengan D.

Kurang dari 24 jam, keempat pelaku berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polresta Barelang setelah mendapat laporan dari korban.

Pelaku yang di amankan berinisial MS (25), AH (25), AA (25), dan SH (30 Tahun).

Ilustrasi pasangan gay. (SHUTTERSTOCK)

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri N dalam gelar konferensi pers, Rabu (1/3/2023) mengatakan, barang bukti yang disita yakni 1 Unit Handphone Iphone 13 warna Biru (milik korban), 3 Unit Hp Oppo, 1 Unit Hp Redmi, dan uang sisa hasil penjualan handphone Rp 341.000.

Pihaknya juga mengamankan 1 buah tas kecil berwarna Coklat, 1 kotak handphone merek iphone, Koran Bank BCA an D, Rekening Koran Bank Mandiri an Denny, dan Rekening Koran Bank BNI an D.

Nugroho menjelaskan, kronologis awalnya korban berkenalan dengan seorang pria dari aplikasi kencan gay ‘Blued’.

