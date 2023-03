Pemkab Aceh Singkil Gelar Pasar Murah, Ini Lokasinya

SERAMBINEWS, SINGKIL - Harga daging di Kabupaten Aceh Singkil masih normal menjelang Ramadhan 1444 Hijriah. Bahkan sama sekali belum ada kenaikan, kendati permintaan mulai meningkat. Harga daging sapi umpamanya tetap di kisaran Rp 150.000 per kilogram, sedangkan daging ayam broiler Rp 35 ribu per kilogram dan daging ayam kampung Rp 70 ribu per ekor.

"Dari data masih stabil belum ada kenaikan," kata Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Singkil, Ali Hasmi, Rabu (15/3/2023).

Sebagai perbandingan tahun lalu menjelang puasa harga daging selalu mengalami kenaikan. Sapi umpanya jelang meugang tembus Rp 175.000 per kilogram.

Begitu juga dengan harga kebutuhan pokok lainnya berdasarkan pantauan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Singkil relatif stabil. Beras medium di kisaran Rp 12 ribu per kilogram dan beras premium Rp 12.666 per kilogram. Selanjutnya gula pasir Rp 14 ribu per kilogram, minyak goreng curah Rp 13 ribu per liter.

Pemkab Aceh Singkil juga telah siapkan sejumlah langkah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok saat bulan puasa. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar murah di seluruh kecamatan. "Tahun 2023 kegiatan pasar murah di seluruh kecamatan. Ini atas instruksi Pj Bupati Aceh Singkil sebagai antisipasi lonjakan inflasi," kata Kepala Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil, Malim Dewa di dampingi Kabid Perdagangan Ali Hasmi.

Disebutkan, stabilisasi harga barang pokok dan kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan yaitu puasa dan hari raya idhul fitri 1444 Hijriah sangat penting. Sehingga pasar murah yang biasanya digelar di enam titik, diperluas menjadi seluruh kecamatan.

Adapun komoditas yang dijual dalam kegiatan pasar murah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, beras premium kemasan 15 kg dengan subsidi Rp 3.000/kg. Minyak goreng premium kemasan 2 liter subsidi Rp 3.000/liter, gula subsidi Rp 3.000/kg, tepung terigu subsidi Rp 3.000/kg dan telur aam ras subsidi Rp 250/butir.

Sementara itu Pj Bupati Aceh Singkil Marthunis, menyampaikan bahwa terdapat sembilan langkah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

Dari sembilan langkah itu ada enam upaya yang sifatnya kongkrit yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Keenam langkah itu melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kemudian menjalin kerjasama antara daerah (KAD) dengan daerah kabupaten penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

Selanjutnya, melakukan gerakan menanam, merealisasikan belanja tak terduga (BTT) seperti bantuan sosial dan dana desa. Terakhir adalah adanya dukungan dana transportasi dari APBK.(de)

lokasi Pasar Murah

Kecamatan Pulau Banyak: 15 Maret 2023

Kecamatan Pulau Banyak Barat: 16 Maret 2023

Kecamatan Kuala Baru: 18 Maret 2023

Kecamatan Singkil: 27 Maret 2023

Kecamatan Gunung Meriah: 28 Maret 2023

Kecamatan Singkohor: 29 Maret 2023

Kecamatan Singkil Utara: 30 Maret 2023

Kecamatan Kota Baharu: 31 Maret 2023

Kecamatan Simpang Kanan: 1 April 2023

Kecamatan Danau: Paris 3 April 2023

Kecamatan Suro: 4 April 2023