Harga Daging Meugang Ramadhan di Pidie Rp 180 Ribu per Kg, Ini Rincian Harga Sembako

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Harga daging pada hari pertama meugang sambut bulan Suci Ramadhan 1444 H, dijual dengan harga Rp 180 ribu per kg, di pasar Pate Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Selasa (21/3/2023).

Permintaan daging di Pasar Pante Teungoh menyambut bulan puasa tahun 2023 meningkat, seiring memasuki panen padi.

" Pukul 11.00 WIB, sebagian pedagang telah habis terjual daging meugang," kata Muslim (47) pedagang daging asal Kecamatan Mila, kepada Serambinews.com, Selasa (21/3/2023).

Ia menyebutkan, harga sapi dan kerbau Rp 180 ribu per kg. Dominan pedagang menyembelih dua sapi dan dua kerbau.

Hingga pukul 14.28 WIB, harga daging masih bertahan Rp 180 ribu per kg.

Ia menyebutkan, untuk harga sapi dari Rp 14 juta hingga 21 juta per ekor. Sementara kerbau Rp 20 juta hingga 25 juta per ekor.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pidie, Cut Afrianidar SH MSi, kepada Serambinews.com, Selasa (21/3/2023) mengatakan, harga beras merk yusima Rp 13.000 per kg dan merk ISH Rp 12.500 per kg.

Sedangkan harga gula pasir Rp 14.500 per kg. Untuk minyak goreng curah Rp 13 500 per kg, kemasan premium Rp 23.000 per kg dan kemesan lain Rp 18.000 per kg.

Lalu, Cabai rawit Rp 28.000 per kg, cabai hijau besar Rp 25.000 per kg. Kemudian bawang merah Rp 33.000 per kg, bawang putih Rp 28.000 per kg dan bawang bombay Rp 25.000 per kg.

Berikutnya, telur bebek asin Rp 3.000 per butir dan telur ayam kampung Rp 3 000 per butir.

Sementara harga daging sapi Rp 180 ribu per kg, daging ayam broiler Rp 25 ribu per kg dan daging ayam kampung Rp 55 ribu per kg. (*)