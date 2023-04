Heboh Food Vlogger Magdalena Tunjukkan Followers Demi Makanan Gratis, Chef Arnold: Jangan Ngemis

(Repro bidik layar via Instagram @mgdalenaf)

“Intinya juga jangan ngemis untuk mau makan gratis ke tempat hype or baru (untuk food vlogger). Intinya juga jangan ngemis untuk minta di-review supaya tempatnya ramai (untuk pemilik bisnis F&B),” tutup Chef Arnold.

SERAMBINEWS.COM - Nama food vlogger Magnalenaf tengah menjadi sorotan.

Hal ini berawal dari curhat Magdalnef yang menunjukkan followers-nya demi mendapat makanan gratis.

Video ini pun viral hingga sang food vlogger dicibir netizen.

Juru masak selebritas Chef Arnold Poernomo turut beropini atas keriuhan di media sosial usai ramai curhatan food vlogger Magdalena.

Chef Arnold tak mau hanya melihat dari satu sisi.

Juri kontes masak MasterChef Indonesia ini ingin melihat dari sisi food vlogger, pemilik bisnis food and beverage (F&B), dan lainnya.

Baca juga: Usai Viral Food Vlogger Tunjukkan Followers Demi Makanan Gratis, Tukang Bakso Bongkar Sikap Omay

Menurut Chef Arnold, food vlogger dan pemilik bisnis F&B sebenarnya saling membutuhkan.

“Apakah F&B yang baru butuh eksposure? Pastinya. Apakah food vlogger butuh konten? Pastinya,” tulis Chef Arnold di akun Twitter-nya, dikutip pada Rabu (5/4/2023).

Namun, sering kali, kata Chef Arnold, ada salah satu pihak yang merasa punya peran dan fungsi lebih besar.

Agar tidak saling merugikan dan tetap menjaga sikap profesional, Chef Arnold berpesan agar food vlogger punya cara pendekatan yang membuat pemilik bisnis F&B merasa didukung untuk berkembang.

“Toh kalau sudah kenal dengan pemilik resto atau in my case pastinya akan kasih extra food dll, or event discount karena apa? Supaya mereka tahu kita apresiasi mereka. Supaya kalau ada yang kurang mereka bisa lebih halus komennya,” tulis Chef Arnold.

Selain itu, Chef Arnold melihat pendekatan yang lebih profesional akan membawa dinamika yang positif untuk semua pihak meski itu kritik sekalipun.

“Supaya build network ke depan kalau ada special menu atau acara yang special ke depan harinya. Jangan baper kalau ada yang kurang toh, namanya setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda, bad reviews itu selalu bagus untuk kita bisa improve,” ucap Chef Arnold.

Baca juga: Viral Video, Food Vlogger Tunjukkan Followers Demi Dapat Makanan Gratis hingga Dicibir Netizen