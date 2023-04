Pidato Lengkap Ganjar Pranowo Usai Diumumkan sebagai Capres PDI-P: Ibu Mega, Terima Kasih

SERAMBINEWS.COM - Ganjar Pranowo resmi ditunjuk sebagai bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024.

Deklarasi pencapresan Ganjar diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Selain Megawati, deklarasi itu dihadiri langsung oleh Ganjar. Hadir pula Presiden Joko Widodo dan sejumlah elite PDI-P lainnya, antara lain Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, Prananda Prabowo, Olly Dondokambey, dan Pramono Anung.

Ganjar pun menyampaikan ucapan terima kasih atas tugas yang dimandatkan partai ke dirinya. Dia juga berjanji untuk berjuang sebaik-baiknya pada Pemilu Presiden 2024.

Berikut pidato lengkap Ganjar usai diumumkan sebagai capres PDI-P untuk Pemilu 2024:

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Budaya, Rahayu.

Ya saat kita hormati kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Doktor Megawati Soekarnoputri.

Tentu yang terhormat, yang kita banggakan, kader terbaik bangsa yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hadir dalam ruangan ini Mas Prananda terima kasih. Mbak Puan, yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Olly, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih.

Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh ketua umum melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai, disamping tentu ini tugas yang tidak mudah.

Maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran.

Inilah momentum buat kita untuk mengonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, all for one.

Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati, tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini.